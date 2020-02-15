شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ميدان الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي بعد أعمال التطوير والتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتُتح، الجمعة، ميدان الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي بمنطقة «نمرة 6» بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد أعمال تجديده وتطويره التي قامت بها إدارة الأشغال بالهيئة.

شهد الافتتاح نائباً عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الأستاذ يحي المحجوب مدير إدارة الرئاسة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية نائباً عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وبحضور الإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الراحل وأسرته، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالهيئة على رأسهم المهندس محمد عبدالعظيم مدير إدارة الأشغال، والمهندس أحمد فريد مديرالإدارة الهندسية.

في كلمته، رحب الأستاذ يحيى المحجوب مدير إدارة الرئاسة، عضو مجلس إدارة الهيئة، بالسادة الضيوف ناقلاً لهم تحيات الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة واعتزازه بتخليد ذكرى الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، تلك الشخصية الوطنية التي حظت بحب واحترام الجماهير وثقة النخبة الأدبية، لافتاً إلى أن تخليد أسماء الرموز الوطنية سُنة حميدة ونهجاً للوفاء تدعمه الدولة بكافة مؤسساتها.

فيما قدمت الإعلامية نهال كمال الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على مبادرته الطيبة لتخليد اسم الشاعر الكبير بتطوير وتجديد الميدان الذي يحمل إسمه في احتفالية شعبية لا تقتصر على أسرته وأًصدقائه المقربين ولكن بمشاركة أهالي الإسماعيلية الذين اختصهم «الخال» بمكانة مميزة في قلبه، فاختار العيش والإقامة بينهم في أخر ثمان سنوات من حياته والتوصية أن يدفن بالإسماعيلية بعد وفاته.

وأعربت نهال عن امتنانها للمحبة والتقدير التي وجدتها من أهالي محافظة الإسماعيلية، متمنية أن يكون إحياء ذكرى «الخال» تقليد سنوي متبع، وأن يمتد الاحتفاء بالأبنودي إلى تخليد مسيرته بإدراجها ضمن المناهج الدراسية، وأن يردد الشباب كلماته وأشعاره في المناسبات المختلفة.

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وأشارت إلى أن قناة السويس ومدن القناة كان لهم نصيب وافر من قصائد الأبنودي وأشعاره، فخلد كفاح أهل القناة، وجسد حرب الاستنزاف، بالإضافة إلى قصائده عن قناة السويس.

وفي ذات السياق أبدت إبنة الراحل الأبنودي «أية» سعادتها بوجودها في هيئة قناة السويس، ذلك الصرح الذي يجسد وطنية شعب مصر، وقامت بإلقاء مجموعة من قصائد الشاعر الراحل.

كما تضمنت الاحتفالية باقة من أجمل الأغاني الوطنية والشعبية من تأليف الخال الأبنودي وغناء الفنان باهر كمال، أعقبها قيام الأستاذ يحيى محجوب نائباً عن الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة للإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الراحل الأبنودي.

وتوجه الحضور بعد ذلك لافتتاح الميدان وإزاحة الستار عن جدارية تحمل صورة الشاعر الراحل مصنوعة من الموزاييك مكتوب عليها تاريخ الميلاد والوفاة ونبذة تاريخية عن المحطات البارزة في حياته.

يقع ميدان الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي في منطقة «نمرة 6» بجوار مسجد الزهراء وهو على شكل دائرة قطرها 60 متر، ويمتاز بتصميمه الفريد كمركب شراعي يحمل العديد من الأشرعة.

شملت أعمال التجديد والتطوير الأرصفة والحوائط والأرضيات والألواح الرخامية، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة الكهربائية للميدان والشوارع المحيطة، والأعمال الميكانيكية اللازمة لتشغيل النافورة.