شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس «مجمع بتروكيماويات» فى أسيوط بـ 2.5 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور سفير إيطاليا لدى القاهرة، جيامباولو كانتينى، توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت فى أسيوط، والذى يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه فى الصعيد.

ووقّع العقد، محمد بدرالدين، رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) التابع لها المشروع، مع رئيس شركة «تكنيب» الإيطالية، وماركو فيلا، وأشرف بهاء، رئيس شركة «إنبى»، ووليد لطفى، رئيس شركة «بتروجت»، إذ تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 2.5 مليار دولار، للمساهمة فى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول. ويستخدم المجمع، تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت كمنتج منخفض القيمة وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة، وبصفة أساسية «السولار» بالمواصفات الأوروبية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى «البوتاجاز والنافتا» المستخدمة فى إنتاج البنزين عالى الأوكتين، ما سيؤدى إلى تغطية احتياجات صعيد مصر من المنتجات البترولية.