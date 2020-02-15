شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يؤكد محاربة «التعليم المفتوح» وتنقية جداول الناخبين من غير المشتغلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح سامح عاشور، نقيب المحامين، أمس الأول، مقر النقابة الفرعية للمحامين بالمنيا، على مساحة 400 متر، وبتكلفة 14 مليون جنيه، ويضم 7 أدوار، تشمل مكاتب إدارية وقاعة اجتماعات ومؤتمرات ومركزًا طبيًا وكافتيريا، وتم طرح الدور الأرضى للإيجار لتحقيق عائد، حيث تم البدء فى عملية الإنشاء منذ عامين.

وأكد «عاشور»، خلال لقائه بالمحامين بجمعية الشبان المسيحيين، عقب الافتتاح، الاستمرار فى تنقية كشوف الناخبين من المحامين من غير المشتغلين، ومحاربة وعدم قبول خريجى كلية الحقوق من التعليم المفتوح.

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وأضاف «عاشور» أن النقابة بصدد إنشاء أكاديمية للمحاماة، تطبيقًا للقانون، تكون مدة الدراسة بها عامين، قبل الالتحاق بعضوية النقابة، بالإضافة إلى إنشاء نادٍ رياضى.

وقال محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الزيارة ضمت عددًا من قيادات النقابة العامة والفرعية ومئات المحامين، وشملت مناقشات لبعض الأمور المتعلقة بانتخابات النقابة وأجندة المرحلة المقبلة.

وأضاف عز راشد، نقيب محامى المنيا، أن افتتاح المقر الجديد يُعد حدثًا مهمًا لدى محامى المنيا، حيث كان حلمًا منذ عشرات السنوات، وقد تحقق، مؤكدًا استمرار تقديم الخدمات للمحامين وتوفير سبل الراحة لهم خلال أداء مهام عملهم.

وشهد اللقاء، الذى عقده «عاشور»، أحداثًا ومناقشات حول العملية الانتخابية، وعدم حذف الأعضاء من غير المشتغلين، وأيضًا التأكيد على عدم قيد الحاصلين على التعليم المفتوح، وزيادة بدل العلاج والمعاشات، وهو ما تعهد به نقيب المحامين.