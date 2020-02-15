شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل الأوقاف التعليمية تزور مركزى أبو حمص ورشيد بالبحيرة لتحصين النشء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "العلم والولاء"، نظمت القوافل التعليمية المجانية المشتركة بين وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والتعليم فى محطتها الأولى في التيرم الثاني لتنفيذ فعالياتها لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية مركزي أبو حمص ورشيد بمحافظة البحيرة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم. وألقى الجانب الدينى الشيخ هيثم محمد رمضان محمد إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف البحيرة، حيث استفاد منها 1400 طالبا وطالبة. وتضمنت فعاليات الجانب الدينى ندوات دينية لطلبة الشهادات العامة الإعدادية والثانوية برشيد وأبو حمص حول معركة الوعي وكيفية البناء من خلال عدة عوامل منها: العلم والقراءة والأخلاق والقيم وعلو الهمة. وقالت وزارة الأوقاف، إنه فى إطار الشراكة بين وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف لمواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة، وذلك تحت شعار العلم والولاء القوافل التعليمية المجانية المشتركة بين وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والتعليم فى محطتها الأولى في التيرم الثاني لتنفيذ فعالياتها لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية بمحافظة البحيرة. Advertisements

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