خطبة الجامع الأزهر: الإسلام دين الرحمة اللامتناهية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الدكتور صلاح العادلي، إن الإسلام دين رحمة وتسامح، لا عصبية أو عنصرية أو تفرقة، بل هو دين يحفظ للناس حقوقهم في كل زمان ومكان، لأنه دين الرحمة اللامتناهية.

وأوضح العادلي، في خطبة الجمعة، اليوم بالجامع الأزهر، التي دار موضوعها حول "العفو والتسامح في الإسلام"، أن هذه الرحمة تتجسد في مواقف النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما عفى عن وحشي بن حرب الذي قتل سيدنا حمزة سيد الشهداء، فضرب لنا النبي أروع الأمثلة في العفو والتسامح، حتى يقتلع من داخلنا النزعات العصبية التي تقود إلى العنف والفرقة بين أبناء المجتمع، واقتلاعها يغرس في نفوسنا معاني العفو والتسامح التي جاءت ضمن مبادئ الإسلام.

ودعا إلى ضرورة التمسك بالقواعد الإسلامية التي جاءت للعالمين، لحفظ الأموال والأعراض، مع ضرورة حفظ الحقوق التي ضمنتها القوانين والدساتير، والالتزام بالطرق والمحددات القانونية لإثبات الحقوق والوقوف عليها، دون المساس باستقرار المجتمع.​