أخبار مصر | "أمطار خفيفة".. الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات حرارة اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمطار خفيفة".. الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات حرارة اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من حالة الطقس اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر، لافتة إلى أنه شديد البرودة ليلًا دافئ نهارًا.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه يسود منطقة القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة، بينما يسود منطقة الوجه البحري طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.

وأشارت إلى أنه يسود في السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار متوسطة، والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة، والرياح معتدلة.

ولفتت إلى أنه في منطقة جنوب سيناء والغردقة يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق سلاسل البحر الأحمر، والرياح معتدلة، بينما يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة، في شمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، في جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 23

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25