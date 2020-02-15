شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضة البني التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي: قارتنا تشهد موجة اكتشافات نفط وغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البني التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، أن صناعة الهيدروكربونات مهمة لمستقبل العالم والدول تركز بشكل متزايد عن طريق الهيئات الصناعية وشركات النفط والغاز بإنشاء تحالفات لضمان اتصال البائع والمشتري للأسواق الناشئة الجديدة.

وقالت أبوزيد في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر معرض مصر للبترول ايجبس ٢٠٢٠: ان إفريقيا تشهد موجة جديدة من اكتشافات النفط والغاز في بلدان مثل تشاد وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وليبيريا التي تقود التنمية الوطنية، مضيفة انه هذا يمثل تحديًا لكل من شركات النفط والحكومات التي تحتاج إلى تحقيق التوازن بين نماذج الأعمال الحالية وأساليب توليد الدخل مقارنة بمستقبل منخفض الكربون.

وتابعت مفوض البني التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي «في الواقع، بدأت شركات النفط بالفعل بانتاج الطاقة وبالتالي تحتاج الحكومات أيضًا إلى الانتقال لتصبح أكثر امتثالًا لإزالة الكربون مع الاحتفاظ بالتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما كقطاع يسهم كثيرًا على المستوى الوطني. الإيرادات. يعني هذا السيناريو أن قطاعات النفط والغاز والطاقة يجب أن تتطور لمواجهة تحديات إنشاء مزيج طاقة أكثر تكاملاً عبر القارة مع الاستمرار في دمج النفط والغاز كمصدر رئيسي للوقود.

وأشارت الدكتورة أماني أبوزيد في كلمتها ان مجموعة ماكينزي ذكرت مؤخرًا في تقرير Energy Insights 2050 أن الوقود الأحفوري سوف يهيمن على استخدام الطاقة خلال عام 2050 استنادًا إلى حد كبير على الاستثمارات الضخمة التي تمت بالفعل في جميع أنحاء العالم في هذا القطاع وبسبب كثافة الطاقة الفائقة وموثوقية أنواع الوقود الأحفوري، لافته إلى ان الغاز سيستمر في النمو بسرعة، ولكن من المحتمل أن يصل الطلب العالمي على الفحم إلى الذروة في عام 2025 تقريبًا. وسيتباطأ النمو في استخدام النفط، الذي يستخدم في الغالب في النقل، حيث تصبح السيارات أكثر كفاءة وأكثر كهربائية؛ هنا، قد يصل الطلب إلى الذروة في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2030. بحلول عام 2050، يقدر البحث أن الفحم سينخفض ​​إلى 16 في المائة فقط من توليد الطاقة العالمي (من 41 في المائة الآن) والوقود الأحفوري إلى 38 في المائة (من 66 في المائة الآن).

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وقالت أبوزيد ( بشكل عام، على الرغم من أن الفحم والنفط والغاز سيظل 74 في المائة من الطلب على الطاقة الأولية، بانخفاض عن 82 في المائة الآن. بعد ذلك، من المرجح أن يتسارع معدل الانخفاض.

وأضافت «في إفريقيا، يعتبر النفط والغاز مصدرا رئيسيا للإيرادات بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط والغاز في أفريقيا. تستأثر دول مثل نيجيريا وأنجولا والجزائر بما يتراوح بين 50 إلى 80٪ من الإيرادات الحكومية لهذه الموارد. على الرغم من إنتاج ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، وهو ما يمثل حوالي 10٪ من إنتاج النفط الخام العالمي، فإن استهلاك النفط الخام في إفريقيا هو الأقل في العالم، حيث يقل عن 4٪. علاوة على ذلك، يتم تصدير أكثر من 70٪ من النفط الخام المنتج في إفريقيا إلى خارج القارة، مما يشير إلى أن معظم موارد الطاقة في القارة لم يتم استغلالها بشكل كامل على المستوى المحلي وفرص إضافة القيمة والتصنيع والتجارة المحلية على المستوى المحلي. المستوى المحلي. فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، تصدر إفريقيا أكثر من 45٪ من إجمالي إنتاجها.

وأكدت مفوضة البني التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي ان غالبية البلدان الأفريقية ليست مستوردة للطاقة، وأصبحت معرضة بدرجة كبيرة لتقلب أسعار الطاقة، مما يعرض موازين مدفوعاتها للخطر. يتم إنفاق أكثر من 143 مليار دولار أمريكي سنويًا لدعم الطاقة (النفط والغاز والفحم والكهرباء) لحماية المستهلكين في البلدان الأفريقية. على سبيل المثال، في عام 2015، تنفق نيجيريا ما متوسطه 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا لدعم الوقود. هذا يفرض عبئا ماليا كبيرا على اقتصادات البلدان الأفريقية الأخرى، مما يشكل خطرا كبيرا على التنمية الاقتصادية.

وقالت (ويرتبط انخفاض مستوى تجارة النفط والغاز بين معظم البلدان الأفريقية ارتباطًا مباشرًا بمستويات منخفضة من البنية التحتية والقدرة على تحمل التكاليف مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على سلع الطاقة. تتطلب معالجة ونقل سلع الطاقة عادة بنى تحتية متخصصة وكبيرة، تشمل خطوط الأنابيب تتطلب هذه البنية التحتية موارد مالية ضخمة للبناء والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الأسواق الكبيرة لتمكين وفورات الحجم للاستثمارات في قطاع الطاقة مفقود.

وأكدت الدكتورة أماني أبوزيد ان هناك أيضا سياسات ومؤسسات غير كافية تعزز القيمة المضافة والاستفادة من تجارة النفط والغاز بين البلدان الأفريقية. في حالة وجود مثل هذه السياسات والمؤسسات، يكون تنفيذ السياسات واللوائح ضعيفًا، مما يؤدي إلى أسواق غير مستقرة مما يتسبب في وعدم كفاءة الإنتاج مما يعوق إضافة القيمة إلى سلع الطاقة، مشيرة إلى انه لم يستغل مكان الغاز الطبيعي في الاقتصاد الأفريقي بشفافية وماديّة لإغراء القارة بإمكانياتها الاستثنائية التي يمكن أن تغير ثروات القارة بشكل كبير. هذا هو السبب في أنه لم يتم إعطاء اهتمام غير متناسب لهذه السلعة الحيوية من جانب صانعي القرار الأفارقة.