شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف مكان عزل أول مصاب بكورونا في مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحالة المصابة بفيروس كورونا تم إرساله إلى الحجر الصحي بعيدا عن المكان الذي يوجد به العيادات التي تحتضن المصريين العائدين من الصين، وأن ما تم تداوله كان عبارة عن شائعات.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، على قناة MBC، أن الحالة المصابة بفيروس الكورونا، التي تم اكتشافها لا تظهر عليه أعراض المرض، ويعتبر في فترة الحضانة وليس مصابا بشكل فعلي.

Advertisements

وأشارت الوزيرة إلى أن فيروس كورونا مثل الأنفلونزا يحتاج إلى الراحة في البيت والتغذية السليمة، وأن أكثر الذين تأثروا بالفيروس نسبة ضئيلة، وهم ضعاف المناعة وكبار السن والحوامل وغيرهم، وهناك إجراءات احترازية مشددة من قبل الوزارة لمواجهة دخول الفيروس لمصر.

وأضافت أن جميع المرافقين أثناء السفر وفى المنزل الذي كان يقيم فيه، تم الكشف عليهم والنتائج ظهرت سلبية، وتم عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وضمان البقاء في منازلهم بتعليمات ومتابعات يومية لمدة 14 يوما فترة حضانة الفيروس، والتأكد من عدم وجود أي تغيرات معملية وارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدة أن هناك تبادل للمعلومات والبيانات بدقة متناهية بين الدولة ومنظمة الصحة العالمية للمساعدة في اكتشاف خصائص المرض، للوصول إلى أدوية بشكل أسرع، وتم مد المنظمة بكافة البيانات اللازمة.