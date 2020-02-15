شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «الأجنبي» ليس مصابا بكورونا بل في فترة الحضانة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه الحالة المصابة بفيروس الكورونا، التي تم اكتشافها لا تظهر عليه أعراض المرض، ويعتبر في فترة الحضانة وليس مصابا بشكل فعلي.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي» أنه بمجرد التأكد من وجود حالة حاملة للمرض تم التواصل بشكل سريع مع منظمة الصحة، وتم إصدار بيان مشترك حرصا على الشفافية وتبادل المعلومات، بحسب النظام الموضوع لمواجهة الفيروس.

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وأوضحت أن فيروس كورونا مثل الأنفلونزا يحتاج إلى الراحة في البيت والتغذية السليمة، وأن أكثر الذين تأثروا بالفيروس نسبة ضئيلة، وهم ضعاف المناعة وكبار السن والحوامل وغيرهم.

وأشارت إلى أن هناك إجراءات احترازية مشددة من قبل الوزارة لمواجهة دخول الفيروس لمصر.