شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف الحالة الصحية لمرافقي المصاب بكورونا في السكن والسفر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن جميع المرافقين للحالة المصابة بفيروس كورونا أثناء السفر وفى المنزل الذي كان يقيم فيه، تم الكشف عليهم والنتائج ظهرت سلبية.

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وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي»، أنه تم عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وضمان البقاء في منازلهم بتعليمات ومتابعات يومية لمدة 14 يوما فترة حضانة الفيروس، والتأكد من عدم وجود أي تغيرات معملية وارتفاع في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن هناك تبادلًا للمعلومات والبيانات بدقة بين مصر ومنظمة الصحة العالمية للمساعدة في اكتشاف خصائص المرض، للوصول إلى أدوية بشكل أسرع، وتم مد المنظمة بكافة البيانات اللازمة.