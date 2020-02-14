شكرا لقرائتكم خبر عن هل تدخين السجائر والشيشة يساعد في انتشار فيروس كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت منظمة الصحة العالمية أن تدخين الشيشة ضار صحياً بالتأكيد لكن احتمالية انتشار المرض تأتي أكثر بسبب مخالطة الحيوانات أو ملامسة الأغذية الملوثة أو انتقاله من شخص لآخر.

ولا شك أن البلدان التي تتمتع ببنية أساسية قوية يمكنها أن تتصدى على نحو أفضل وأسرع لظهور أي فاشية من أي مرض.