شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك مبرر للفزع من فيروس كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه ليس بالضرورة الفزع من مرض كورونا، إذ تشير التقارير إلى أن العدوى بفيروس كورونا المستجد-2019 قد تسبب مرضًا خفيفًا إلى وخيم، وقد يصبح مميتًا في بعض الحالات.

وأضافت أنه، حسب البيانات الحالية، يبدو أن أغلب الحالات الجديدة مصابة بمرض أخف، ولا يزال ضمن أنماط الأعراض الأكثر خفة التي تسببها الأمراض التنفسية.