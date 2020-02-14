أول حالة بمصر.. "الصحة" تكشف سبب توصيف الأجنبي بـ"حامل" فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إنه تم تصنيف الشخص الأجنبي، بأنه حالة إيجابية حاملة لفيروس "كورونا المستجد"، لأنه لم تظهر عليه الأعراض التي حددتها منظمة الصحة العالمية كإصابة مؤكدة.

وأضاف مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة: "منظمة الصحة العالمية عرفت الإصابة بأنه ظهور أعراض على الشخص المصاب بارتفاع درجة حرارته 38 درجة فيما أعلى، مع كحة وضيق في التنفس وسعال وإحمرار في العينين، ويكون قادمًا من مكان به الفيروس أو اختلط بشخص مصابًا بكورونا".

وأشار مجاهد إلى استقرار الحالة الصحية للشخص الأجنبي، وعزله في المستشفى، مع متابعته طول الوقت عبر الفرق الطبية المجهزة.

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