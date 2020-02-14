وزيرة الثقافة تترأس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجمع العربي للموسيقى الـ25

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ترأست الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ورئيس المجمع العربي للموسيقى، الجلسة الأولى من المؤتمر العام للمجمع في دورته الـ25 التي تستضيفها القاهرة على مدار يومي 14 و15 فبراير الجاري بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وناقشت الجلسة الافتتاحية جدول أعمال المؤتمر في هذه الدورة ثم استعرض الدكتور كفاح فاخوري، أمين المجمع تقرير العمل منذ انعقاد آخر مؤتمر عام 2018 وحتى فبراير 2020 والذي تضمن عددٍ من النقاط منها موقف مجلة البحث الموسيقي، مجلة الموسيقى العربية الإلكترونية، والندوات العلمية التي شارك بها المجمع، ومسابقة التأليف الموسيقي العربي الدولية لعام 2019، فعاليات يوم الموسيقى العربية الدولي، وجوائز المجمع العربي للموسيقي 2020، تعاون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع المجمع إلى جانب تقريري أنشطة الأعضاء عن المؤتمر والهيئة العلمية وهيئة مجلة البحث الموسيقي، موقع المجلة الإلكتروني وما وصلت إليه من تحديث، عضوية المجمع في مركز الشبيبة العربي الأوروبي في قبرص إلى جانب مناقشة الوضع المالي للمجمع.

وخلال الجلسة أعلنت عبدالدايم، مشاركة اللبناني الدكتور هياف ياسين، بمؤلفه الفائز بجائزة مسابقة المجمع الدولية التأليف الموسيقى العربي عن عام 2019 خلال الدورة المقبلة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي أبدعه لكلمات قصيدة أخفى الهوى لابن الفارض.​