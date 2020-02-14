محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن: أكد الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس جمعية مكافحة أمراض الصدر والدرن، أن هناك فرق كبير بين حمل الجسد لفيروس كورونا المستجد، والإصابة به وظهور الأعراض المصاحبة له. للمزيد اضغط هنا..

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كانت هذه تفاصيل خبر ما الفارق بين الحامل لفيروس الكورونا والمصاب به؟ رئيس جمعية الصدر يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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