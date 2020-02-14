​"الري": إزالة 1069 حالة تعد على نهر النيل في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، حول الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، تنفيذ 264 ألف و134 حالة إزالة منذ بدء الحملة القومية.
وذكر التقرير أنه تم إزالة 1069 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية، في شهر يناير 2020، حيث نفذ قطاع حماية النيل 348 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما نفذ قطاع الري 466 إزالة على منافع الري، إلى جانب تنفيذ هيئة الصرف 255 إزالة على منافع الصرف.
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