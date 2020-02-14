مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 54 متهما في "أحداث 20 سبتمبر" بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 54 متهما في "أحداث 20 سبتمبر" بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الإسكندرية أمس الخميس، تجديد حبس 54 متهمًا 45 يوما على ذمة القضيتين رقم 1338، و1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر"، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

والمتهمون هم كل من:

1. احمد سعد جمعه محمد

2. احمد محمود رؤوف عبد اللطيف

3. السيد جابر عبد الحميد عياد

4. ايمن غازى حسن العدلى

5. حسام احمد موسى هنداوى

6. خميس محمد فراج ابراهيم

7. سعيد فتحى السيد خليل

8. عبد العاطى سالم مراجع سالم

9. فتوح محمد عبد الرحمن القن

10. كريم محمد السيد على سلامه

11. ماهر عوض ابو الغيط عطيه

12. محمد سعيد محمد امام

13. محمد عبد الله عبد الفتاح ابراهيم

14. محمد عبد النبى على حنفى

15. وائل محمد السيد على سلامه

16. احمد سعد حسن سعد

17. احمد طه يمنى محمود

18. احمد مصطفى على مصطفى

19. احمد مصطفى محمود شحاته ابراهيم

20. اشرف احمد سلامه عوف

21. اشرف محمد على الخضرى

22. حسن محمد محروس على زعبر

23. خالد عبد الصبور حسن احمد

24. خالد محمد محمود برعى

25. شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

26. صبرى مرعى فهمى على

27. صفوت محمود محرم ابراهيم

28. عبد الرحمن السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

29. عبد الرحمن محمد ابراهيم فرج

30. عبد الرحمن محمد ممدوح محمد معوض

31. عبد القادر يحى محمد عطيه

32. عبد الله اسامه عبد العال شاهين

33. عبد الله محمد احمد حسانين

34. عصام محمد محمد مبروك سلامه

35. على اكرم شكرى صالح

36. على رضا السيد الصلاحى احمد

37. على زين محمد الشافعى

38. عماد شعبان محمد رضوان

39. عمر احمد احمد صادق خير الله

40. عمرو محمد السيد محمد سالم

41. عمرو محمد على حسن على

42. محمد اسامه احمد السيد محمد

43. محمد رمضان عوض السيد

44. محمد صبحى رمضان حسن

45. محمد عبد الله سلام عبد اللاه عبد العال

46. محمد على حسن على مرسى

47. محمد فوزى محمد بغدادى

48. محمد محروس على زعبر

49. محمود احمد سعيد احمد

50. محمود محمد محمود مرسى

51. مدحت شعبان محمد رضوان

52. هانى غريب محمد غريب

53. وحيد على المجاهد محمد جابر

54. يسرى عبد العزيز عبد الرحمن شعث