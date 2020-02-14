مصر | نادي القضاة يرفض تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن مواطن مصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يرفض تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن مواطن مصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، عن استيائه الشديد لتصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن النادي أصدر بيانا صحفيا، أكد فيه نادي قضاة مصر أن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وذكر البيان رفض نادي القضاة لهذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا ويشدد على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق

وأضاف البيان أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية.

واختتم البيان أن نادي قضاة مصر يطالب كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة التي هي فرع من فروع القضاء صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.