أخبار مصر | عاجل.. تعرف على جنسية أول مصاب بكورونا في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على جنسية أول مصاب بكورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان، عن جنسية أول حالة أجنبية تم الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن المصاب مواطن صيني، وتم اكتشاف حمله للفيروس بمطار القاهره الدولي، بعد إجراء التحاليل الاحترازية له.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضية.

وأضافت الوزارة، أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تمامًا.

وفي هذا الصدد أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.