أخبار مصر | بعد ظهور أول إصابة في مصر.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ظهور أول إصابة في مصر.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي"، تقدم بوابة "الخليج 365"، عدة نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا على النحو التالي:

1- الحرص على تجنب ملامسة العينين والأنف والفم واليد، فاليدين يمكن أن تنقل الفيروس بعد ملامستها للأسطح الملوثة.

2- لابد من استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفابات، ثم غسل اليدين جيدا، وحال عدم توافر المناديل يجب استخدام أعلى الذراع وليس اليدين.

3- ضرورة المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني والحصول على فترات كافية من النوم.

4- ارتداء الكمامات فى أماكن التجمعات والازدحام، خاصة أثناء الحج والعمرة، مع المحافظة على النظافة الشخصية والحرص على نظافة الأسطح والأرضيات.

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5- ضرورة المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة التي تستخدم في غسل اليدين، خاصة بعد السعال أو العطس.

وعقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة لمتابعة تطبيق خطة الوزارة في التصدى والتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك بديوان عام الوزارة، مشددةً على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بمنافذ البلاد.

كما تتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية، مشددة على رفع درجات الاستعداد للقصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.