أخبار مصر | بيان رسمي.. تعرف على أول مصاب بفيروس كورونا في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان رسمي.. تعرف على أول مصاب بفيروس كورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، أن الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس "كورونا" بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضية.

وفي هذا الصدد توضح "الخليج 365"، معلومات عن الحالة المصابة:

1. الحالة أجنبية وقادمة من الخارج.

2.تم إجراء التحاليل المعملية للحالة وجاءت نتيجتها إيجابية للفيروس.

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3.لم تظهر أي أعراض مرضية على الحالة.

4.اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة.

5- نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى.

6- عزل المصاب ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه.

وعقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة لمتابعة تطبيق خطة الوزارة في التصدى والتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك بديوان عام الوزارة، مشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بمنافذ البلاد.

كما تتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية، مشددة على رفع درجات الاستعداد للقصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية.