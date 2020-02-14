أخبار مصر | المفتي يدين تفجير مدرسة بإقليم "قندوز" في أفغانستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي يدين تفجير مدرسة بإقليم "قندوز" في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية الدنيئة التي قامت بها جماعة إرهابية قامت بتفجير مدرسة بإقليم "قندوز" شمالي أفغانستان؛ مما أسفر عن مصرع خمسة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأكد مفتي الجمهورية - في بيان اليوم الجمعة - أن جماعات التطرف والإرهاب تعادي العلم والمتعلمين، وتسعى لنشر الجهل والفساد الفكري في المجتمعات حتى تكون لقمة سائغة لفكرها المتطرف والمحترف.

وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أفغانستان حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا والمصابين داعيًا الله أن يرحمهم ويتقبلهم وأن يشفي المصابين شفاءً لا يغادر سقمًا.