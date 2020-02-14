أخبار مصر | ماذا فعلت وزارة الصحة مع المخالطين للحالة المصابة بكورونا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا فعلت وزارة الصحة مع المخالطين للحالة المصابة بكورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت وزارة الصحة والسكان، إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين لأول حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، منذ قليل.

وجاءت الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة كالأتي:

1- إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس.

2- عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا "فترة حضانة المرض".

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3- متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب إتباعها.

4- تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها.

وفي هذا الصدد أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".