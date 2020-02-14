شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى على بنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من عملية تسهيل الاشتراك علي بنك المعرفة لطلاب الصف الأول الثانوى بمحافظات جنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس وبورسعيد والأقصر وأسوان والإسماعيلية ودمياط والفيوم القاهرة للمدارس الحكومية، وقنا وبنى سويف وأسيوط وكفر الشيخ وسوهاج .

واوصح وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقى" باقي المحافظات سيتم انجاز المهمة فيها في اقرب وقت، مشيرًا إلى أن العمل يجري علي قدم.

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وكان اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد إن رحلة تسليم التابلت للمديريات التعليمية تم الانتهاء منها خلال أيام قليلة، حيث تم تسليم أخر محافظتين وهم البحر الأحمر ومطروح الأعداد المطلوبة، موضحا أن نسبة تسليمه للطلاب تمت فى المدارس الثانوى بنسبة 100%، حيث أن المديريات تقوم بتسليمه للإدارات التعليمية مباشرة ومن ثم المدارس والطلاب.