شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة: مهمتنا أن نعمِّر الدنيا باسم الدين لا أن نخرِّبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الجمعة، خطبة الجمعة بمسجد «الفرقان» كفر الطويلة مركز طلخا محافظة الدقهلية، تحت عنوان: «عناية القرآن الكريم بالقِيم الأخلاقية».

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، وبمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية.

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وخلال الخطبة أكد وزير الأوقاف أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) تمثل القرآن خلقًا وواقعًا، فكان كما وصفته أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها) حينما قالت: «كان خلقه القرآن»، موضحًا أنه وللأسف حاولت بعض الجماعات والتيارات أن تنحرف بتأويل بعض نصوص القرآن الكريم، وأن تقتطع بعض النصوص من سياقها محرفة لها، ضاربًا أنموذجًا لعظمة القرآن الكريم، فالقرآن كتاب الجمال والكمال ومكارم الأخلاق وأعاليها، وقد تحدث القرآن الكريم عن الصبر الجميل، والصفح الجميل والهجر الجميل والسراح الجميل، والخلق الجميل، والدفع الجميل، والسعي الجميل، واللباس الجميل، والعطاء الجميل، والتحية الجميلة، والوجه الجميل، والعيشة الجميلة، فقال تعالى عن الصبر الجميل: «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ»، وهو الذي لا شكوى معه، منتهى الرضا بقضاء الله وقدره.

كما بين سبحانه أن الهجر الجميل الذي لا أذى معه فيقول الحق سبحانه: «وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا»، وقال تعالى: «وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا»، وهو الذي لا ظلم للمرأة فيه، فالمسلم الذي تأدب بآداب القرآن لا يمكن أن يؤذي أحدا.

وفي ذات السياق أكد جمعة أن القرآن تحدث عن السعي الجميل الذي قصد به وجه الله تعالى، وهو الطريق إلى الآخرة، فمهمتنا أن نعمر الدنيا باسم الدين، لا أن نخربها باسم الدين، فالدين فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، يقول تعالى: «وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا».