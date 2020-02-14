شكرا لقرائتكم خبر عن وفود أجنبية ومحلية تزور المعالم الأثرية بأسيوط ومسار رحلة العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة أسيوط عدة وفود أجنبية ومحلية لزيارة عدد من المعالم الأثرية والسياحية ومسار رحلة العائلة المقدسة والتعرف عليها والاستمتاع بالمقومات التي تمتلكها المحافظة.

Advertisements

وأوضح عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، أن زيارات الوفود سواء الأجنبية أو المحلية تتوالى على المناطق الأثرية والسياحية وتركز على مسار رحلة العائلة المقدسة، حيث زار وفد روماني دير السيدة العذراء بدرنكة إحدى أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، كما زارت وفود من الجامعات المصرية من كفر الشيخ والوادي الجديد والمنوفية وسوهاج والفيوم وكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط المقابر الفرعونية بالجبل الغربي ودير السيدة العذراء بدرنكة.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال محمد على عميد الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.\

وأشار الحسيني إلى مرافقة الوفود وتقديم شرح تفصيلي عن الآثار والمقابر الفرعونية ودير السيدة العذراء ومسار العائلة المقدسة وتعريفهم بمقومات الجذب السياحي الموجودة بالمحافظة لافتاً إلى توزيع الشنط والهدايا التذكارية التي تحوي كتيبات وأسطوانات «CD» تتضمن معلومات وصورا ومقاطع فيديو عن محافظة أسيوط ومعالمها والمواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة والتي تمثل العصور الفرعونية والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية والحديثة.

وفود أجنبية ومحلية تزور المعالم الآثرية بأسيوط ومسار رحلة العائلة المقدسة

وفود أجنبية ومحلية تزور المعالم الآثرية بأسيوط ومسار رحلة العائلة المقدسة

وفود أجنبية ومحلية تزور المعالم الآثرية بأسيوط ومسار رحلة العائلة المقدسة