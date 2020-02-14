شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. مجلس النواب لـ«البرلمان الأوروبى»: نرفض تدخلكم فى شؤون مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، «النواب» لـ«البرلمان الأوروبى»: نرفض تدخلكم فى شؤون مصر.. وكيل البرلمان: يعتمدون على تقارير مغلوطة وبيانات كاذبة.. عبدالعال: تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى حول حالة أحد المواطنين اعتداء مرفوض على السلطة القضائية وافتئات على سلطة النيابة العامة المستقلة، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الخامسة من العدد الورقى. وداخل العدد وداخل العدد ـ زلزال اعترافات الحوينى وحسان.. كل شىء محرم فى فتاوى السلفيين ـ مفاوضات سد النهضة بواشنطن تنتهى بنجاح وتوقيع الاتفاق الشامل نهاية فبراير ـ مفاوضات سد النهضة بواشنطن تنتهى بنجاح وتوقيع الاتفاق الشامل نهاية فبراير ـ «التموين» تقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس Advertisements ـ متحدث الحكومة: مشاركة 36 نائب محافظ في اجتماع مجلس المحافظين حدث تاريخى ـ متحدث الحكومة: مشاركة 36 نائب محافظ في اجتماع مجلس المحافظين حدث تاريخى ـ كلوب: لم نتخذ قرار مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد حتى الآن ـ الحكومة تنفى 12 شائعة خلال أسبوع: لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم.. صندوق مصر السيادى ليس «باب خلفى» لخصخصة أصول الدولة ـ الحكومة تنفى 12 شائعة خلال أسبوع: لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم.. صندوق مصر السيادى ليس «باب خلفى» لخصخصة أصول الدولة ـ محمد صبحى لـ«الخليج 365»: فرقتى قدمت 277 نجما منهم أحمد آدم وصلاح عبدالله وهانى رمزى ـ البترول توقع عقد أكبر مشروع لتكريره بأسيوط باستثمارات 2.5 مليار دولار ـ البترول توقع عقد أكبر مشروع لتكريره بأسيوط باستثمارات 2.5 مليار دولار



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