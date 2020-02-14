شكرا لقرائتكم خبر عن قراران لعمومية اتحاد المهن الطبية.. ولا زيادة بالمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الجمعية العمومية للاتحاد، والتى تم عقدها اليوم، الجمعة، قررت رفض ميزانيات الاتحاد منذ عام 2013 وحتى 2018، بالإضافة إلى مطالبة وزارة الصحة بإقرار خطة واضحة لمواعيد التكليف، والتدريب لأعضاء المهن الطبية، ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على ذلك.

وأضاف عبد الحميد، أنه فيما يتعلق ببند المعاشات، فقد شهدت الجمعية العمومية التصويت على زيادة المعاشات إلى ألف جنيه، مع زيادة اشتراكات النقابات الأربعة، ثم تم عرض بنود غير قانونية، وحدث اختلاف بين الحاضرين وبالتالى لم يتم زيادة المعاشات.

شهدت الجمعية العمومية العادية، لاتحاد نقابات المهن الطبية، مشادات كلامية بين الدكتور ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، عضو مجلس الاتحاد، وذلك بعد تأكيد الجندى إمكانية زيادة المعاشات، إلى 1000 جنيه دون إقرار زيادة فى الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابات الأربعة، " الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين".

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وكان اتحاد نقابات المهن الطبية، قد انعقاد الجمعية العمومية العادية، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، بعد اكتمال النصاب القانوني لها.

وشهدت بداية الجمعية العمومية مشادات كلامية، بعد اعتراض الدكتور محمد اللواتى، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، على عدم إدراج بند خاص برفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مستنكرا إهمال اتحاد المهن الطبية لمثل هذا الأمر، رغم عضوية نقابة الصيادلة للاتحاد.