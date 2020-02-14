شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات بعمومية المهن الطيية بعد طلب نقيب الأسنان زيادة المعاشات لألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجمعية العمومية العادية، لاتحاد نقابات المهن الطبية، مشادات كلامية بين الدكتور ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، عضو مجلس الاتحاد، وذلك بعد تأكيد الجندى إمكانية زيادة المعاشات، إلى 1000 جنيه دون إقرار زيادة فى الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابات الأربعة، " الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين".

ورد الدكتور إيهاب الطاهر، عليه قائلا: يا دكتور ياسر ما تدخلش الانتخابات فى أموال الاتحاد، وردا على ذلك قال ياسر: الأمر لا يتعلق بالانتخابات، فقد تقدمت بطلب بالزيادة إلى ألف جنيه للاتحاد منذ فترة، تتجاوز العام.

ثم أجرى الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، تصويتا على مطالبة الاتحاد بمخاطبة وزارة الصحة لطلب وضع خطة بعمل خطة سنوية واضحة لمواعيد التكليف، والتدريب لأعضاء المهن الطبية، ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على ذلك.

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وشهدت الجمعية العمومية مشادات خلال التصويت على زيادة المعاشات إلى ألف جنيه، وذلك بعد إجراء عدة تصويتات على 3 اختيارات للزيادة، مما حال دون اتخاذ قرار بالزيادة.

ثم أعلن الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، انتهاء فعاليات الجمعية العمومية، وظل يهتف المشاركين بالجمعية " باطل، باطل".