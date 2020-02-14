بالصور- "عمومية المهن الطبية" ترفض الميزانية الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ناقشت الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، اليوم الجمعة، الميزانية الخاصة بالاتحاد، وسط حالة من الشد والجذب والهتافات، عقب اكتمال النصاب القانوني.

وعرض نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، مقترح زيادة معاش الأطباء من 800 إلى 1000 جنيه، بعد موافقة المجلس بدون زيادة سنوية، وقوبل الاقتراح بالرفض والهتافات، وانسحب أمين الصندوق والأمين العام للاتحاد، بالإضافة إلى نقيب الأطباء البيطريين.

وأعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، انعقاد الجمعية العمومية العادية، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، عقب اكتمال النصاب القانوني لها الجمعة.

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وشهدت الجمعية العمومية مشادات كلامية، بعد اعتراض الدكتور محمد اللواتي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، على عدم إدراج بند خاص برفض الحراسة القضائية على نقابته، مستنكرًا إهمال اتحاد المهن الطبية لمثل هذا الأمر، رغم عضوية نقابة الصيادلة للاتحاد.

وتناقش مقترح زيادة الاشتراكات والدمغات كشرط أساسي لزيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، إلى 1000 جنيه، حيث تقدر قيمة المعاشات الحالية بـ800 جنيه فقط.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، أيضًا تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013، وحتى 2018، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومطالبة وزارة الصحة بعمل خطة سنوية واضحة لمواعيد التكليف، والتدريب لأعضاء المهن الطبية.

وتتطرق العمومية لبحث أزمة الاستثمارات لأموال اتحاد المهن الطبية، بعد وجود أزمة بسبب صفقة شراء 4000 رأس عجل برازيلي، بإجمالي تكلفة وصلت إلى 32 مليون جنيه، تم سدادهم بشكل كامل لأحد الموردين، دون استلام الاتحاد أي دفعة من العجول، حتى الآن، بالتزامن مع حصول الاتحاد على أحكام قضائية بالحبس ضد المورد.