الخميس.. حفل جديد لعمر خيرت في ساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي، لاستقبال الموسيقار عمر خيرت، في حفل جماهيري، الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، الساعة الثامنة مساءً، في إطار احتفالات الساقية بمرور 17 عامًا على تأسيسها.

ومن المقرر أن يقدم خيرت، باقة من أهم مؤلفاته الموسيقية خلال مشواره الفني ومنها "إعدام ميت، مسألة مبدأ، قضية عم أحمد، اللقاء الثني، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، عارفة، غوايش"، ويختتم الحفل على أنغام "فيها حاجة حلوة".

وولد خيرت في 11 نوفمبر عام 1947 في القاهرة لأسرة مثقفة محبة للفنون، أهدت من قبل لمصر والعالم الموسيقار أبو بكر خيرت وهو مهندس معماري ومؤسس الكونسرفتوار المصري، الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية، واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية. ​