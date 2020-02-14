اتحاد النقابات المهنية يدرس زيادة عدد المستفيدين من المعاش إلى 63 ألف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور السيد عبيد أمين العام اتحاد نقابات المهن الطبية لنقابة الأطباء البيطريين، إن الاتحاد يعد كشوف المعاشات من الأعضاء غير المستحقين، لافتًا إلى أن دفعة العام الماضي بلغت 96 ألف مستفيد.

وأضاف عبيد، اليوم الجمعة، على هامش الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، أن الزيادة الجديدة للمعاشات قدرت بـ1500 عضو في الدفعة الواحدة، لافتًا إلى أن قيمة الدفعات النصف شهرية بلغت 12.3 مليون جنيه خلال 2014.

وأوضح أن ما تم صرفه من معاشات بداية من عام 2013 وحتى عام 2018، بلغ 720 مليون و571 ألف و461 جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادة قدرت بـ411 مليون و88 ألف جنيه.

وقال خال العامري، نقيب الأطباء البيطرين، إن حجم الإعانات المنصرفة خلال الفترة نفسها بلغ 14 مليون و409 آلاف و446 جنيهًا، في نهاية عام 2018، مضيفًا أن الإعانات والمعاشات، تضاعفت بمقدار 1.9 مليار جنيه خلال عام 2013، إلى 3.9 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2018.