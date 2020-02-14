أخبار مصر | الغائبات الحاضرات.. رفع لافتات لشهيدات حادث المنيا بعمومية "المهن الطبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغائبات الحاضرات.. رفع لافتات لشهيدات حادث المنيا بعمومية "المهن الطبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الأطباء المشاركون بالجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن اليوم، لافتة "حداد"، كُتب عليها أسماء الطبيبات الثلاث، شهداء المهنة في حادث أطباء التكليف في المنيا.

واعتبر الأطباء ذلك، بمثابة مشاركة لزميلاتهم الراحلات، معهم في الجمعية العمومية، ووفاءً وتقديرًا لأرواحهم.

Advertisements

وكان حادث ميكروباص بالمنيا، قد وقع يناير الماضي، لعدد 15 طبيبة من المنيا، أثناء توجههن للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، مما أسفر عن سقوط وفيتين، ووفاة ثالثة متأثرة بجراحها، وعدد من الإصابات الحرجة والمتعددة.

ونعى أطباء وشخصيات عامة، الطبيبات ضحايا الحادث الأليم، ولاقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد هجومًا حادًا من الأطباء ومواطنين بسبب الحادث.

وكانت انعقدت اليوم، الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، والتي رفض فيها الأعضاء ميزانية الاتحاد منذ أعوام 2013 حتى 2018، وذلك لوجود مخالفات إدارية.