أخبار مصر | مجموعة تيوي العالمية: نتطلع للاستثمار السياحي في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة تيوي العالمية: نتطلع للاستثمار السياحي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مجموعة تيوي TUI العالمية على أهمية المقصد السياحي المصري، حيث يتطلعون للتعاون مع الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلي مصر.

جاء ذلك في أثناء لقاء المجموعة مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث سبل التعاون السياحي، وشهد اللقاء غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والسفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة.

وأوضحت المجموعة رغبتها في استحداث برامج سياحية جديدة تربط بين السياحة الشاطئية والثقافية لجذب أنماط مختلفة من السائحين.

Advertisements

وأشادوا بالتطور الذي تشهده البنية التحتية في مصر من طرق وكباري ووسائل نقل، بالإضافة إلي تلك الخاصة بالفنادق المصرية.

ولفتوا إلى تطلعهم للاستثمار في الفنادق المصرية وإقامة شراكة في مجال الفنادق الخضراء (كفاءة الطاقة في تشغيل الفنادق).

وأعربوا عن سعادتهم ببدء عملية التحول الرقمي التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار والتي ستتيح للسائحين والزائرين خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، حيث سيزيد هذا التطور الرقمي من عدد السائحين للمقصد السياحي الثقافي.