أخبار مصر | العناني يلتقي مسئولي تيوي العالمية لبحث سبل التعاون السياحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يلتقي مسئولي تيوي العالمية لبحث سبل التعاون السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمسئولي مجموعة تيوي TUI العالمية، لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي خلال الفترة المقبلة لتنشيط الحركة الوافدة إلى مصر وجذب المزيد من أعداد السائحين.

حضر اللقاء، غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والسفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة.

ورحب وزير السياحة والاثار بأعضاء المجموعة مستعرضًا ما تقوم به الوزارة من تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتمكين السائحين من الاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

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وأشار الوزير إلى الاتفاق الذي تم مع وزارة الطيران المدني لتشغيل خط طيران مباشر من مطار Gatwick في لندن الى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة اسبوعيًا، وذلك فى إطار قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ وأيضًا ربط وادي النيل بالبحر الأحمر حيث سيتم تشغيل أول خط طيران بين مدينة الأقصر ومدينة شرم الشيخ هذا الأسبوع، وجاري العمل على خط طيران يربط بين الأقصر والغردفة.

وتطرق العناني خلال اللقاء للحديث عن متحف الغردقة الذي من المقرر افتتاحه قريبا، حيث يعد أول متحف يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تم إنشاء هذا المتحف لتشجيع المصطافين من السائحين والمصريين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية، مما سيساهم في الترويج للآثار المصرية، كما نوه إلى عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والاثار لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول.