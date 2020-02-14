أخبار مصر | وقفة احتجاجية ومشادات.. 'الصيادلة': لا لفرض الحراسة (صور وفيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقفة احتجاجية ومشادات.. 'الصيادلة': لا لفرض الحراسة (صور وفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم عدد من الأطباء الصيادلة، اليوم، وقفة احتجاجية على سُلم دار الحكمة؛ وذلك رفضًا لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وأيضًا لعدم إدراج بند خاص برفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية اليوم.

وقال الصيادلة خلال وقفتهم، إن اتحاد المهن الطبية أهمل أمرًا مثل، رغم عضوية نقابة الصيادلة للاتحاد، وضرورة أن يقف الاتحاد في صف النقابة ويعمل على إلغاء الحراسة.

رفع الصيادلة لافتات كُتب عليها: "لا لفرض الحراسة"، "النقابة من حق الصيادلة".

وكانت انعقدت اليوم الجمعة، الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، والتي رفضت بالأغلبية ميزانية 6 أعوام منقضية وذلك لوجود مخالفات إدارية.