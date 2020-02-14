أخبار مصر | مخالفات إدارية.. عمومية 'المهن الطبية' ترفض الميزانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخالفات إدارية.. عمومية 'المهن الطبية' ترفض الميزانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت مشادات بين المشاركين بالجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك رفضًا لميزانية الاتحاد خلال الأعوام من 2013 وحتى 2018؛ حيث أكد أعضاء الجمعية أنه لم يتم طرح تقرير الجهاز المركزي على العمومية قبل انعقادها، لتعطي فرصة لهم لدراستها والموافقة عليها أو رفضها.

وأكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود مجموعة من المخالفات الإدارية، والتي من أبرزها عدم وجود هيكل تنظيمي للاتحاد، طبقًا لنص القانون المعمول به بالاتحاد، مؤكدًا عدم إمكانية استمرار عمل الاتحاد دون هيكل تنظيمي، خاصة وأنه يطالب بوجود هيكل تنظيمي منذ نحو 6 سنوات.

وأجرت الجمعية العمومية العادية، تصويت على الميزانيات، وتم رفض الميزانية بالأغلبية، وذلك بعد تكرار التصويت على الميزانية.

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، انعقاد الجمعية العمومية العادية، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، بعد اكتمال النصاب القانوني لها.