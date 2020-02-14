أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تطرح مواصفات اختيار رؤساء التحرير للنقاش العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تطرح مواصفات اختيار رؤساء التحرير للنقاش العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن إعداد أوراق ودراسات بالتعاون مع عمداء وأساتذة كليات الإعلام، والكُتاب الصحفيين، بشأن مواصفات وشروط اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي تمهيدًا لطرحها لنقاش عام بين الصحفيين، للاتفاق عليها في شكلها النهائي، وإقرارها من الهيئة، والعمل بها ابتداءً من التغييرات الصحفية القادمة.

جاء ذلك على هامش اجتماع الهيئة، مع عدد من عمداء وأساتذة كليات الإعلام بالجامعات المصرية.

وكانت قد قررت الهيئة وضع ضوابط محددة لاختيارات رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وذلك وفقًا لمعايير موضوعية، والتي تشمل معايير الأداء للقيادات الحالية، في ضوء معالجة مشاكل وأزمات المؤسسات واستثمار الأصول والديون والعمالة، وكذلك أرقام ومعدلات التوزيع والتأثير وتمييز المحتوى.