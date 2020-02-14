أخبار مصر | "المصريين" ردا على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي: موازينكم مقلوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين" ردا على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي: موازينكم مقلوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين غير مرحب بها، مشيرا إلى أن مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح لأي جهة التدخل في شئونها الداخلية بهذه الطريقة.

وأضاف أبو العطا، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتمد في تصريحاته على تقارير لمنظمة هيومن رايس ووتش المشبوهة التي لا تعرف إلا الهجوم على الدولة المصرية بهدف زعزعة استقرارها والنيل من وحدة أراضيها، موضحا أنه يجب على رئيس البرلمان الأوروبي مراجعة تصريحاته بشأن مصر وتقديم اعتذار رسمي.

وقال رئيس حزب "المصريين"، إننا في مصر لا نُعلق على أحكام القضاء المصري النزيهة والشريف وخاصة في أي قضية ينُظرها، ولا يصح أبدا لأي أحد التعليق، متسائلا: "كيف لكم في البرلمان الأوروبي الحديث بكل هذه التصريحات عن قضية هذا الشاب القادم من إيطاليا والذي تم القبض عليه تنفيذا لأمر قضائي"، موضحا أننا نثق كل الثقة في القضاء المصري العادل ولا نسمح لأي جهة التشكيك في نزاهته.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش المشبوهة دائما ما تقدم معلومات مغلوطة وغير صحيحة وتفتقد للمصداقية، مؤكدا أن هذه المنظمة تُمول وتُدار من قبل أعداء الوطن في تركيا وإسرائيل بهدف الإضرار بمصر وإساءة سمعتها، وهذا الأمر لن تسمح به الدولة المصرية على الإطلاق.

وأشار إلى أن تلك المنظمة تعد إحدى أدوات الصهيونية العالمية لتنفيذ مخطط نشر الأكاذيب حول مصر، ويجب الحذر منها ومواجهتها بكل الوسائل الممكنة، موضحا أنهم يستهدفوا أيضا من خلال أفعالهم الضغط على الدولة المصرية لتنفيذ مخططاتهم.