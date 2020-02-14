أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تقرر إنشاء مركز تدريب للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تقرر إنشاء مركز تدريب للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، إنشاء مركز تابع للهيئة، لتدريب الصحفيين على المحتوى التحريري.

وأعلنت الهيئة في بيان لها، عن تكليف سامح عبدالله نائب رئيس تحرير الأهرام بالإشراف على المركز، وتقديم مشروع الدورات المقترحة لإقراره، وبدء العمل به، على أن تكون الأولوية لدورات الصحافة الإليكترونية والثورة الرقمية.

جاء ذلك على هامش اجتماع الهيئة، مع عدد من عمداء وأساتذة كليات الإعلام بالجامعات المصرية.

