أخبار مصر | "فالنتاين البرلمان".. نواب يوجهون رسائل لـ عبدالعال في عيد الحب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فالنتاين البرلمان".. نواب يوجهون رسائل لـ عبدالعال في عيد الحب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الحب ليس فقط بين حبيب وحبيبته، وإنما هو حب بين صديق وصديقه، شقيق وشقيقه، جار لجاره، حب ابن لوالده ووالدته، فعندما نذكر عيد الحب نتخيل ورده حمراء يتبادلها العشاق مع بعضهما البعض، ولا نتذكر حب الأصدقاء أو الأقارب أو زملاء العمل، فعيد الحب تعبير عن المشاعر تجاه الآخرين ومعرفة مدى حبهم له.

ففي هذه المناسبة الجميلة، وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، رسائل حب وامتنان لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، معبرين عن مدى سعادتهم بالعمل معه طوال هذه الأعوام، مؤكدين أنه بمثابة أب لهم يحترمونه ويقدرونه ويتعلمون منه معنى الحكمة والصبر والتفاني في العمل.

وفي هذا الاتجاه، قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بذل جهدا كبيرا منذ توليه رئاسة البرلمان، خاصة وأنه تولى في ظروف صعبة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيه.

وأكد "البطيخي" أن الدولة كانت في حاجه إلى إصدار تشريعات جديدة وتعديل قوانين في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أبرز القوانين والاتفاقيات التي جاءت في عهده، مثل اتفاقية تيران وصنافير، وتعديل الدستور، وتعديل قانون الإدارات والإدارة المحلية، وما يتبعها من انتخابات المجالس المحلية، موضحًا أن في عهد رئيس البرلمان الحالي تم إنجاز العديد والعديد من القوانين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من الصعب تولى أي شخص لايمتلك حكمته وإدارته، عقب الثورتين، متابعا: "الدكتور علي عبدالعال لديه أخلاق عالية، فهو من صعيد مصر ويمتلك جميع قيم أهل الصعيد، ويتعامل مع جميع الأعضاء مثل الأب، علشان كده ماشوفناش منه حاجه وحشه".

ووجه النائب في عيد الحب، كل الشكر والتقدير والعرفان للدكتور علي عبدالعال على المجهود الكبير الذي يبذله من أجل تحقيق الصالح العام للوطن، والنهوض به، وتحقيق أحلام وطموح الشعب المصري.

• بنتعلم منه الحكمه والصبر والعطاء

وأشاد النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب بإنجازات المجلس خلال دورته الحالية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موضحًا أن البرلمان شهد الموافقة على العديد من القوانين التي تخدم الصالح العام.

وأكد "أبو غريب" أن الدكتور علي عبد العال يتحمل مسؤولية كبيرة وصعبه ليس من السهل على أحد تحملها في الوقت الحالي، فهو يبذل جهدا كبيرا في البرلمان، متابعا: "الله يعينه ويقويه عليها".

ووجه عضو مجلس النواب رسالة لرئيس البرلمان في عيد الحب، قائلا: "بنحبك ياريس"، مؤكدًا أن الدكتور علي عبد العال يتعامل مع الأعضاء بأسلوب راقي جدا، فهو أب بالنسبة لنا نتعلم منه الحكمه والصبر والعطاء.

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• في عهده تم إنجاز العديد من القوانين

من جانبه، أشاد النائب عبدالفتاح محمد، بعدد القوانين التي تم الإنتهاء منها خلال رئاسة الدكتور علي عبد العال، قائلًا: "رئيس البرلمان تعب معانا كتير وساعدنا كتير علشان كده لازم نشكره ونوجه له التحية".

وأكد "عبدالفتاح" أن جميع أعضاء المجلس يحبونه لأنه فعل الكثير من أجل النواب والشعب، ولا يظلم أحد واستطاع أن يجمعنا جميعا تحت رايه واحده وهي مصر ومصلحة المواطن أولا، فهو تحمل مسؤولية لن يستطيع أحد تحملها في الفترة العصيبة التي تولى فيها رئاسة المجلس.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن في عهده تم إنجاز العديد من القوانين التي لم نراها من قبل، فهو يعمل دائما على مصلحة المواطن، متابعا: "كل سنه وحضرتك طيب يادكتور علي، وشكرا جدا على انك استحملتنا المده اللي فاتت دي واللي جاي أفضل إن شاء الله".

• حريص على مصلحة المواطن ولا يكمم الحريات

وقال النائب اللواء حسن السيد، إن الدكتور علي عبدالعال يعد قيمه وقامه، قاد السفينة في مرحلة صعبه بعد توقف السلطة التشريعية 5 اعوام، مؤكدًا أن هذا المجلس يختلف عن أي مجلس سابق جاء في تاريخ مصر.

وأشار "السيد" إلى أن رئيس البرلمان كان حريصا على إصدار وتعديل القوانين التي تمس حياة المواطنين، متابعا: " بيقعد على الكرسي من الساعة 12 الظهر لحد ما يخلص شغل"، بالإضافة إلى حرصه على تقريب العلاقات مع الدول الأخرى.

وأكد عضو مجلس النواب أن حجم الاتفاقيات التي أقرها المجلس في عهده غير مسبوق، كما أنه استطاع أن يوازن بين الأغلبية والمعارضة، قائلا: "اللي عايز يتكلم بيتكلم لا يكمم الحريات أو أصوات المعارضة"، داعيا الله عز وجل أن يعطيه الصحة والعافة.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، حصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس دور مايو بتقدير جيد جدا، والحصول على دبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس دور مايو 1973 بتقدير جيد جدا، كما حصل على دبلوم القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة عين شمس دور مايو عام 1974 بتقدير جيد، بالإضافة إلى دكتوراه الدولة في القانون من جامعة باريس "1" سوربون في مارس عام 1984 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

وشغل رئيس البرلمان الحالي، الوظائف التالية: كان وكيل النائب العام عام 1973، وكان معيدا بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس عام 197، وخبيرا دستوريا بمجلس الشعب عام 1992، وحاليا رئيس مجلس النواب المصري الحالي 2016.