أخبار مصر | الوطنية للصحافة': لا تراجع عن تنفيذ خطة إصلاح المؤسسات القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوطنية للصحافة': لا تراجع عن تنفيذ خطة إصلاح المؤسسات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى كرم جبى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بعمداء وأساتذة كليات الإعلام وكبار الكتاب والمفكرين، وتناول اللقاء الذي امتد أربع ساعات شرح خطة الهيئة الوطنية لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية والنهوض بها.

اتفق الحاضرون على ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة المقدمة من الهيئة وفى صدارتها الاستغلال الأمثل للأصول، والقيام بمشروعات استثمارية مشركة بين المؤسسات، تمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها، والاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

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وأكد رئيس الهيئة، أنه لا تراجع عن تنفيذ الخطة، وناشد الحاضرين ألا يعتمدوا على الشائعات، وأن الهيئة عقدت حتى الآن ستة اجتماعات، مع مختلف الفئات المهتمة بالقضية من شباب المهنة وشيوخها، والاستفادة مما تطرحه من آراء وأفكار تساعد في أداء هذه المهمة الصعبة، وأشار إلى أن اللقاءات مستمرة في الفترة القادمة.

وأكد الحاضرون ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل الديون خاصة التأمينات والمتوارثة منذ نشأة الصحافة، والخلل الكبير بين الإيرادات والنفقات، والتدهور الشديد في المحتوى التحريري، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار العزوف عن شراء الصحف الورقية.

وتكليف عضو الهيئة الدكتور محمد توفيق بالإعداد والإشراف على مركز لتدريب القيادات الإدارية على الأمور المحاسبية والمالية وإدارة المؤسسات وإصلاح هياكلها التمويلية.