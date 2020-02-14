أخبار مصر | وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى؛ منجستاب هايل الممثل المقيم والمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والوفد المرافق له، حيث ناقش اللقاء تفعيل مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان الوزارة.

وأكدت القباج، على تعزيز أوجه التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، حيث رحبت بفتح أفاق أوسع للتعاون مع البرنامج فى مجالات الرعاية والتمكين الإقتصادي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠، من خلال جهود برنامج الأغذية العالمي والتي تسهم في دعم جهود التنمية الإقتصادية والاجتماعية، والوصول بالتنمية المستدامة إلى الفئات الأكثر إحتياجا.

وأستعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك من خلال البرنامج القومى للتغذية المدرسية والذى يعد أحد آليات الحماية الإجتماعية وتقود منظومته وزارة التربية والتعليم مع الشركاء وهى وزارات التضامن والصحة والتموين، إضافة إلى هيئة سلامة الأغذية.

وفى إطار التمكين الإقتصادي، أعرب منجستاب هايل الممثل المقيم والمدير الاقليمى لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر، عن دعم سبل التعاون مع الوزارة خاصة بما يملكه ك برنامج الاغذية العالمى من خبرات وقدرة على العمل بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية كذلك إمكانية تقديم سبل الدعم فى مجال بناء قدرات جمعيات تنمية المجتع وبرامج الشمول المالى.

وقد أسفر اللقاء عن الإتفاقية على عقد ورشة عمل بمحافظة الأقصر خلال فبراير الجارى تضم عدد من ممثلى الوزارات المعنية لدراسة سبل التعاون فى مجال التوظيف من خلال برنامجى حياة كريمة وفرصة.