شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «العربية للتصنيع» تبدأ رفع القمامة بالدقهلية بعد توقف شركة إيكارو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الدقهلية بدء الهيئة العربية للتصنيع في رفع المتولد اليومي من القمامة بالمحافظة اعتبارا من السبت، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم بين اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، خلال اجتماعهما أمس وذلك بعد توقف شركة إيكارو العاملة في مجال معالجة والتخلص الآمن من المخلفات.

وتؤكد المحافظة أن الهيئة العربية للتصنيع سوف تقوم برفع المتولد اليومي من نقاط التجميع المؤقتة والتى حددتها المحافظة ونقلها للمدفن الصحى بقلابشو، وذلك حتي الانتهاء من إقامه مصانع تدوير المخلفات الجديدة أو ترسيه المصانع على شركة أخرى بديل للشركة المنتهى عقدها أيهما أقرب.

كان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عقد اجتماعا، أمس الخميس، مع محافظ الدقهلية أسفر عن تكليف الهيئة العربية للتصنيع بنقل المتولد اليومي بالمحافظة إلى المدفن الصحي بقلابشو، مع تكليف لجنة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة البيئة بالاشتراك مع المسئولين بالمحافظة بمعاينه كافة المواقع ووضع خطة لتطوير المنظومة ورفع كفاءتها.