شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرقية توقع تصميم وتنفيذ محطة معالجة بتكلفة 242 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس شريف إبراهيم فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف بالشرقية والمهندس صلاح الدين محمد علي دغيدي، مدير عام وعضو مجلس ادارة شركة ماتيتو أوفر سيز لميتد ، عقد تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ ودعم التشغيل لمحطه معالجه مياه الصرف الصحي بسعه 12 ألف م3 /يوم بقرية سنيطه الرفاعيين-مركز فاقوس بتكلفة تقدر بـ 242.5 مليون جنيها مصرياً وذلك لخدمة تجمع قروي سنيطة الرفاعيين ويضم قري(سنيطة الرفاعيين – النوافعة –الرفاعيين – عرب درويش – النحاسين – جزيرة النص – النجيحي – ماشنجو الجزيرة وابونعيم) بمركز فاقوس.

وأوضح فارس، أن حجم الاستثمارات في مجال الصرف الصحي بمركز فاقوس يقدر بنحو 925 مليون جنيها، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي سترتفع نسبة تغطية الصرف الصحي من 16% الي ما يقرب من 54% من قري محافظ الشرقية.

وأشار، أن الحكومة المصرية أطلقت البرنامج القومي لخدمات الصرف الصحى المستدامه فى المناطق الريفية ((SRSSP والقائم على النتائج (PforR) والممول من البنك الدولي بهدف التوسع في توفير خدمات الصرف الصحي بالقري المصرية من خلال استراتيجية الحكومه المصرية "اللامركزيه" في تخطيط وتنفيذ استثمارات البنية التحتيه وتقديم خدمات الصرف الصحى ضمن إطار وطنى عام ينظم سياسات وأعمال قطاع المرافق والبنية التحتية.

يذكر أن المهندس شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق كان قد وقعا برتوكول تعاون بينهما وذلك بهدف استغلال البحث العلمي في مواجهة تحديات المجتمع من خلال تنفيذ برامج وأنشطة علمية مشتركة بالإضافة إلي الاستفادة من الإمكانيات المتطورة المتاحة داخل المعامل بالشركة لإجراء الباحثين والطلاب بكليتي الهندسة و العلوم الأبحاث العلمية والتجارب اللازمة.

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وشهد التوقيع الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة، و الدكتور جمال عناني عميد كلية العلوم، الدكتور محمد لطفي الشيخ رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة ، المهندس بهاء عبدالله رئيس قطاع الدعم الفني بالشركة .

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون القائم بين الشركة والجامعة من أجل الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الربط بين مخرجات البحث العلمي والجهاز التنفيذي للاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين ، موضحا أن البروتوكول يأتي في إطار تفعيل خطة الدولة للاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته في التنمية الشاملة بمختلف القطاعات و تعزيز ودعم التعاون العلمي والتطبيقي والتكنولوجي و تبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية والتنفيذية حيث يقضي برتوكول التعاون بقيام كل من الجامعة والشركة بتبادل الخبرات فيما يتعلق تطوير وتحسين ورفع كفاءة أداء محطات الصرف الصحي التابعة للشركة بنطاق المحافظة بالإضافة إلي عقد ندوات توعوية وإرشادية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه و الحفاظ عليها .فضلاً عن تنفيذ دورات تدريبية للطلاب بكليتي الهندسة العلوم وأخري متبادلة بين أعضاء هيئة التدريس ومهندسي الشركة والتنسيق مع الباحثين بكلية والاستفادة من الأبحاث العلمية في مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.