شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة ألمانية تمنح المهندس المصري هاني عازر وسام الشرف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم المهندس المصري هاني عازر، اليوم الجمعة، وسام الشرف لمدينة دورتموند Badge of honor من محافظ مدينة دورتموند الألمانية أولريش سيراو.

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يأتي هذا الوسام يمثل تقديرا لإنجازاته المتعددة في المانيا وخارجها من المشروعات الهندسية الكبرى سواء في مجال الانفاق أو الكباري أو محطات السكة الحديد، وأيضا جهوده في مجال الأنشطة الاجتماعية، ولأنه نموذج إيجابي ومؤثر في المجتمع.

وأعرب المحافظ عن تقديره للدور الذي يقوم به هاني عازر في دعم الصداقة الألمانية المصرية.

من جانبه، قال عازر إنه يهدى الوسام لبلده مصر صاحبة الفضل الكبير عليه فيما وصل إليه، مؤكدا أنه يتذكر وطنه أكثر في وقت فرحه.

محافظ دورتموند يسلم المهندس هانى عازر وسام الشرف

محافظ دورتموند يسلم المهندس هانى عازر وسام الشرف