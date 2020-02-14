شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات بالحي الثالث بمدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن جهاز تنمية مدينة بدر، حملة لإزالة التعديات وضبط المخالفات بالحي الثالث بالمجاورة الخامسة بالمدينة.

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وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ ١٠ قرارات إزالة للإشغالات والتعديات، و١٠ قرارات غلق وتشميع للوحدات المخالفة بالحي.

وأضاف أن الحملة جاءت بالتنسيق بين لجنة الإزالات الممثلة من الإدارات المختصة بجهاز المدينة، وبالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، مشيراً إلى استمرار حملات إزالات التعديات والمخالفات لتشمل أحياء المدينة كافة، وذلك للحفاظ على النسق الحضارى ومنع المظاهر العشوائية.

وأوضح «مندور» أنه تم تنفيذ حملة أخرى، لإزالة مبنيين مخالفين، تمثلا في إقامة استراحتين على أملاك الدولة أمام مشروع دار مصر، كان قد تم استغلالهما من قبل مجهولين بعد الانتهاء من الغرض المخصص من إقامتهما، وذلك بالتنسيق بين إدارة الأحياء وإدارة الأمن بجهاز المدينة.