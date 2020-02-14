شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. حصاد مجلس الوزراء خلال الأسبوع الثاني من فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء «إنفوجراف» استعرض من خلاله الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 7 حتى 13 فبراير 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذا بجانب ما قام به رئيس الوزراء من أنشطة.

وكشف الإنفوجراف، أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وكذلك مشروع قرار بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، هذا إلى جانب الموافقة على توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 82 كنيسة ومبنى، والموافقة على مشروع قرار بشأن نظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ينص على أن يتم اختيارهم بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلي، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد، وطرح المرحلة السابعة لمشروع بيت الوطن (أراضي المصريين في الخارج)، بالإضافة إلى التصريح لوزارة النقل بالتعاقد مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري لتشغيل وإدارة وصيانة العبارتين (القاهرة – الرياض) لمدة خمس سنوات.

وشملت القرارات وفقاً للإنفو جراف، الموافقة على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة، فضلاً عن مد مدة معرض «أوزيريس – أسرار مصر الغارقة» لعرض عدد من القطع الأثرية بمتحف فيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا الأمريكية مدة شهرين إضافيين، وكذلك الموافقة على إقامة معرض بعنوان «ملوك الشمس» بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من يونيو حتى أكتوبر 2020، واعتماد إجراءات وزارة المالية بشأن التصرف بالبيع من خلال مزاد علني في المخزون الراكد من العملات الفضية غير الأثرية الملغاة والتذكارية، على أن تذهب حصيلة بيعها لصالح الخزانة العامة، بالإضافة إلى اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بوزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في محلات الخدمات بسوق العبور.

كما تضمنت القرارات أيضاً، بحسب الإنفو جراف، الموافقة على مشروعي قراري بشأن تحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وكذا نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الموافقة بأن تكون إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة، وكذلك اعتماد مقترح قيمة التعويض لشاغلي العقارات للمساحة المتبقية بنجع أبوعصبة، هذا بجانب قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة «صندوق رعاية الطفولة والأمومة» بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما تم التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات المصرية الحكومية، لأداء الاختبارات المميكنة.

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وتمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، ومشروع قرار بشأن قواعد تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين 11، و12 بقانون الاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على قرار بشأن ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وفيما يتعلق بالاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد أشار الإنفوجراف، إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي لعرض إنجازات مصر أثناء توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، وجهود التعامل مع ملف الزيادة السكانية، وتنظيم مؤتمر ومعرض «إيجيبس 2020»، وخطة الصحة لضمان استمرار تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال، وكذلك الاجتماع مع محافظ الأقصر لتناول آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش، فضلاً عن ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بجانب الاجتماع مع وزيرتي التخطيط والصحة لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2020/2021، بالإضافة إلى الاجتماع مع عدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لملف انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، واجتماع عقد مع وزيرة البيئة لاستعراض الموقف البيئي لبحيرتي مريوط وقارون.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، الاجتماع مع وزراء المالية، والإسكان والنقل، والزراعة، ورئيس مجلس إدارة شركة «تنمية الريف المصري الجديد»، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلاً عن ترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تم عقد اجتماع مع عدد من الوزراء ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعة برنامج تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، فضلاً عن ترأس اجتماع مجلس المحافظين لاستعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظات، بجانب الاجتماع مع وزيرات التعاون الدولي، والصحة، والتضامن الاجتماعي، لمُتابعة جهود تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاجتماع مع وزراء المالية، والصحة، وقطاع الأعمال العام، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لمتابعة عمل الهيئة الأخيرة، وأخيراً الاجتماع مع وزير الاتصالات لمتابعة موقف رقمنة منظومة التأمين الصحي.

وعلى صعيد الأنشطة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد كشف الإنفوجراف، أنها تضمنت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للترويج للفرص الاستثمارية بقطاع الاتصالات، وتفقد أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبنى المعهد القومي للأورام.

إلى جانب تلقي تقرير من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء لمتابعة موقف جهود لجنة الاستغاثات الطبية، وكذلك تلقي تقرير متابعة موقف رصد شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يناير 2020، كما شهد سيادته مراسم توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تجديد استضافة مصر لمقر «الكاف» لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الإسكان والكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب وشركة أكواباور بشأن مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد أشار الإنفو جراف، إلى أنه تم عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة «ونترشال ديا» الألمانية بمناسبة توقيع الشركة على عقد جديد مع شركة «إيجاس»، وكذلك لقاء مع أعضاء فريق منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء للتعبير عن شكره وتقديره لجهود أعضاء المنظومة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن لقاء مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاستعراض مجالات التعاون مع البنك.

الحصاد الإسبوعي لمجلس الوزراء

الحصاد الإسبوعي لمجلس الوزراء