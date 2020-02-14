شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تتابع القمح بالغربية.. وتؤكد: المحصول مبشر بالخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه فى إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة المتابعة الميدانية للزراعات الشتوية والتفاعل مع مشاكل المزراعين على أرض الواقع ، قام وفد من معهد بحوث المحاصيل الحقلية يتكون من الدكتور تامر سعفان وكيل المعهد والدكتورة هيام محجوب رئيس قسم بحوث القمح وأعضاء الفريق العلمى للحملة القومية للقمح والمرشدين الزراعيين بالغربية بزيارة حقول القمح للوقوف على حالة المحصول بالمحافظة.

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية أن الحالة العامة جيدة والمحصول مبشر بالخير وتم التنبيه على ضرورة متابعة حقول القمح ورش المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة فى حالة ظهور اى إصابة واختتمت الزيارة بزيارة محطة البحوث الزراعية بالجميزة ومتابعة البرنامج البحثى للقمح.

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فيما أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تعليمات مشددة لمديرى مديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة التواجد الميدانى فى الحقول لمتابعة تنفيذ النصائح والارشادات الدورية التى تصدرها الوزارة للاطمئنان على المحاصيل ووقايتها من الأمراض وحل المشكلات التى تواجه المزارعين على أرض الواقع.

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ، إن هناك حملة قومية للقمح بجميع المحافظات أثناء وبعد حصاد المحصول لتقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والدراس والتخزين ، مضيفا إن من مهام الحملة القومية للقمح تجوب جميع قرى ومراكز المحافظات، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمتابعة محصول القمح لزيادة الانتاج وتقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والدراس والتخزين ، وتضم الحملة العديد من اللجان منها بحوث القمح ،وأمراض النبات، وإنتاج وفحص التقاوى، والمعمل المركزى للحشائش، وتقيم الحملة التجمعات الإرشادية والندوات والدروس العلمية والعملية ويحضرها آلاف المزارعين وطلاب المدارس الثانوية الزراعية.