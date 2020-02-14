شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تشارك فى المعرض السياحى الدولى Holiday World بالعاصمة التشيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحى المصرى من مختلف الاسواق السياحية، وعدم الاعتماد على الاسواق التقليدية فقط، تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى فعاليات الدورة 29 للمعرض السياحى الدولى Holiday World و الذي تم افتتاحه امس وسيستمر حتي 16 فبراير الجاري بالعاصمة التشيكية براغ ؛ وستمثل الهيئة نجية الحسينى مدير عام إدارة أوروبا بقطاع السياحة الدولية بالهيئة.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى الي حرص الوزارة علي المشاركة فى فاعليات هذا المعرض نظرا لكونه من أكبر المعارض المهنية والجماهيرية بجمهورية التشيك ووسط أوروبا وهو ما يعد فرصة جيدة لمخاطبة مختلف الشرائح المستهدفة على المستوى المهنى والجماهيرى؛ لافتا الي ان هذا المعرض يحظى بتغطية إعلامية واسعة من قبل نحو 660 إعلامي يمثلون أهم وسائل الإعلام التشيكية بالإضافة إلى مشاركة المقاصد السياحية المنافسة فى فاعليات هذا المعرض.

وأضاف أن المقصد السياحى المصرى شهد نمواً فى الحركة السياحة الوافدة من السوق التشيكى وذلك نظرا لتسيير رحلات طيران من مختلف المدن التشيكية إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم بواقع سبع رحلات أسبوعيا لكل مدينة على حدى، مشيرا الي إنه من المقرر أن يتم خلال فصل الصيف المقبل تسير رحلات طيران أخرى إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ بواقع رحله أسبوعيا لكل مدينة على حده.

ومن المقرر أن يتم على هامش فاعليات المعرض عقد عدة لقاءات مهنية مع كبار منظمى الرحلات بالسوق التشيكى وذلك لاطلاعهم على آخر المستجدات فيما يخص اتجاهات السوق التشيكى وبحث سبل التعاون السياحي المشترك بهدف تعزيز الحركة السياحة الوافدة للمقصد السياحى المصرى من ذلك السوق، كما سيتم عقد عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلى أهم وسائل الإعلام التشيكية لاطلاعهم على ما يتميز به المقصد السياحى المصرى من مقومات سياحية وأثرية.

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تجدر الإشارة الي أن الهيئة تشارك في المعرض بجناح تبلغ مساحته 64 متر مربع مصمم على هيئة معبد فرعونى وهو الطابع الذي يتسم به تصميم الأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض السياحية حيث يعد ذلك من الأنشطة الترويجية قبيل افتتاح المتحف المصرى الكبير فى الربع الأخير من العام الجاري، كما تم وضع شاشات عرض بالجناح لتسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية الثقافية والشاطئية، ويشارك بالجناح المصرى عدد من شركات السياحة العاملة فى السوق التشيكى بالإضافة إلى شركة طيران إير كايرو.